Rellen in Grieks vluchtelingenkamp na brand

In een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos zijn rellen uitgebroken na een brand waarbij minstens twee mensen om het leven kwamen.

Volgens getuigen brak er brand uit in verschillende containers waarin vluchtelingen wonen. In een persmededeling van de politie staat dat er na de brand rellen uitbraken, eentje binnen en eentje buiten het kamp. Twee mensen kwamen om het leven, een vrouw en een kind.

Politieagenten werden met militaire vliegtuigen vanuit Athene naar het kamp gebracht. Ter plaatse gebruikten de ordediensten traangas om de relschoppers uit elkaar te drijven.

In het kamp verblijven zo'n 13.000 mensen, terwijl er eigenlijk maar een accommodatie is voorzien voor 3.000 mensen. Vandaag leven zowat 70.000 migranten in Griekenland, voornamelijk Syrische vluchtelingen die via Turkije naar Europa zijn getrokken.

Turkije heeft in het kader van een akkoord met de Europese Unie inspanningen geleverd om de toestroom van vluchtelingen naar Griekenland te verminderen. In de afgelopen maanden is het aantal echter weer toegenomen.