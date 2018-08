Rellen in Argentinië na afkeuren abortuswet

Zeker zeven mensen zijn gearresteerd tijdens protesten in Argentinië over de abortuswet. Gisteren heeft de Argentijnse Senaat de wet afgekeurd die abortus zou toelaten tot en met de veertiende week. Abortus blijft nu illegaal.

Het abortusdebat zorgt in Argentinië voor diepe verdeeldheid. De pro-abortusbeweging heeft gisteren, tijdens het zestien uur durende debat en de stemming in het parlement, acties gevoerd in de hoofdstad Buenos Aires. Tienduizenden mensen namen deel aan de actie.

Maar ook de antiabortusbeweging heeft zich laten gelden. De katholieke kerk riep op om op straat te komen tegen de wet en zelfs paus Franciscus, een Argentijn, heeft zich in het debat gemoeid. Hij noemde abortus een “wreedheid” en vergeleek het zelfs met nazistische praktijken.

De wet moest een kosteloze abortus tot en met veertien weken legaliseren. Het voorstel werd in het parlement goedgekeurd, maar werd later door de Senaat afgekeurd.