Reisadvies Parijs opnieuw aangepast: "Stel verblijf dit weekend uit"

Nu zaterdag en zondag zijn er in Parijs opnieuw betogingen gepland van gele hesjes. Buitenlandse Zaken heeft daarom, net zoals vorig weekend, het reisadvies voor Parijs aangepast. "We moeten reizigers aan hun verblijf in de Franse hoofdstad dit weekend uit te stellen", klinkt het. Wie toch naar Parijs gaat, moet rekening houden met een aantal veiligheidsmaatregelen.

Als u naar Parijs komt, volgt u de volgende voorzorgsmaatregelen: