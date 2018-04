Reiniger bij Action dodelijk voor katten

Budgetketen Action verkoopt een groene aanslagreiniger die levensgevaarlijk blijkt voor katten. Dieren die het goedje oplikken, lopen brandwonden op. Het gaat om een middel van het merk Green Boots, zo blijkt uit onderzoek van het Nederlandse tv-programma ‘Radar’.

De redactie van Radar liet het onderzoek aan de Universiteit van Utrecht uitvoeren, nadat zij meerdere meldingen binnen kregen van gewonde katten. Het actieve bestanddeel van Green Boots is een in water oplosbare stof die levende cellen beschadigt door verbranding. “Slijmvliezen in de mond van katten kunnen erdoor onherstelbaar beschadigd raken”, concludeert hoogleraar Ronette Gehring, verbonden aan de universiteit van Utrecht.

Het middel blijkt niet alleen gevaarlijk voor katten, ook mensen moeten goed opletten. Gehring: “De giftige stof is onverdund. Het is absoluut gevaarlijk voor mensen en beschadigt direct levend weefsel als je het binnenkrijgt.” Action heeft laten weten maatregelen te treffen. Een woordvoerder dringt erop aan bij mensen om hun huisdier niet uit het oog te verliezen als ze het product gebruiken.