Regering beslist nog niet over F-16's

De federale regering zal geen beslissing nemen over de vervanging van de F-16's voor er duidelijkheid is over de beslissingsprocedure en de verschillende opties. Dat zei premier Charles Michel deze namiddag in de Kamer tijdens het vragenuurtje. De premier wil eerst duidelijkheid en wacht het onderzoek van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) af.

De regering wil de F-16's vervangen omdat ze versleten dreigen te geraken en heeft daarvoor een aanbestedingsprocedure lopen. Vanaf 2023 zouden de eerste al uit roulatie moeten. Maar uit een rapport van vliegtuigbouwer Lockheed Martin dat deze week bekend raakte, blijkt dat de F-16's nog enkele jaren langer kunnen vliegen.

De premier moest daar vandaag in de Kamer uitleg over komen geven. Daar sprak hij alvast duidelijke taal. “Op basis van de informatie die we vandaag hebben gekregen, kan ik zeggen: er komt geen beslissing van de regering over de F-16’s zonder dat er volledige duidelijkheid is over het beslissingsproces en de analyse van de verschillende opties.”

Onderzoek afwachten

Michel wacht het onderzoek af dat minister van Defensie Vandeput besteld heeft, zodat er duidelijkheid komt over wie welke studies heeft aangevraagd en wie wat wist. “Dat moeten we weten. We moeten nagaan of er contaminatie is geweest in de procedure en welke gevolgen we daaruit moeten trekken”, zei Michel nog.

