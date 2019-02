Reeks grafkamers met mummies gevonden ten zuiden van Caïro

In de provincie Minya, ten zuiden van Cairo, zijn een reeks grafkamers gevonden, gevuld met veel mummies. Dat heeft de Eyptische secretaris-generaal van de Hoge Raad voor de Oudheid, Mostafa Waziri gezegd. Volgens de man dateren de sites mogelijk uit de Ptolemaïsche, vroeg-Romeinse en Byzantijnse periodes.

De mummies zijn van zowel mannen en vrouwen als van kinderen, aldus het ministerie van Oudheden in een communiqué. "Alle verkeren in goede staat. Sommige zijn in linnen gewikkeld of gedecoreerd met Demotisch handschrift."

Het Demotisch kwam op omstreeks 600 v.Chr. als vervanger van het hiëratisch schrift. De jongste maanden heeft Egypte herhaaldelijk "grote archeologische vondsten" gemeld. Die vallen samen met verwoede pogingen van Caïro om opnieuw een toeristische trekpleister te worden.

Sinds de opstand in 2011 tegen dictator Hosni Moebarak heeft het toerisme naar Egypte een flinke knauw gekregen.