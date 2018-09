Reddingswerkers proberen man uit waterstroom te bevrijden in Filipijnen

Op beelden is te zien hoe een man vast zit in een waterstroom in de Filipijnen na de doortocht van tyfoon Mangkhut. Reddingswerkers proberen tot bij de man te geraken om hem te bevrijden. Mangkhut wordt beschouwd als de tot hiertoe zwaarste storm van dit jaar en maakte op de noordelijke Filipijnen minstens 59 dodelijke slachtoffers.

De autoriteiten verwachten dat de balans nog verder zal oplopen en houden rekening met een honderdtal doden. Ook China en Hongkong werden inmiddels zwaar getroffen. In Hongkong alleen al is sprake van minstens 213 gewonden.

De tyfoon teisterde de Filipijnen zaterdag twintig uur lang vooraleer verder te trekken naar het zuiden van China. Het natuurgeweld ging er gepaard met zware regenval en tientallen aardverschuivingen.