Reddingswerker sterft bij actie in Thaise grot

Een gewezen commando van de Thaise marine is omgekomen door een gebrek aan zuurstof nadat hij de kinderen had bevoorraad die vastzitten in de overstroomde grot in het noorden van Thailand. "Nadat hij een voorraad zuurstof had bezorgd, kwam hij op de terugweg zuurstof tekort", zei de vicegouverneur van de provincie Chiang Rai, Passakorn Boonyaluck.

"Hij verloor het bewustzijn op de terugweg. Zijn duikpartner probeerde hem nog te helpen en terug te brengen", zei het hoofd van de commando's van de marine, Apakorn Yookongkaew.

Reddingswerkers maken vrijdag haast om de twaalf kinderen en hun voetbaltrainer te evacueren die al dertien dagen vastzitten in een grot in Thailand. Ze treffen daarvoor alle nodige voorbereidingen. Doel is om de regen voor te zijn, die binnenkort wordt verwacht.

De reddingswerkers hopen met behulp van een pomp het waterniveau te doen dalen. Dat moet ervoor zorgen dat de kinderen weinig of niet zelf moeten duiken.

Momenteel duurt het elf uur voor een geoefende duiker om heen en weer te gaan naar de kinderen: zes uur heen en vijf uur terug. De terugweg duurt minder lang vanwege de stroming. Het traject is kilometers lang, met smalle, onregelmatige gangen, en moeilijke passages onder water.