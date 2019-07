Reddingshelikopter moet uitrukken voor Belgische vrouw die op slippers berg van 1.400 meter beklimt

Een Belgische wandelaarster is gisteren in de problemen geraakt op de Dent du Chat in de Franse Alpen. De vrouw had er niet beter op gevonden dan op slippers een wandeling te maken naar de top van de berg, die bijna 1.400 meter hoog is. Het ging fout.

Reddingshelikopter Dragon 74 werd gisterenmiddag opgeroepen en steeg volgens de plaatselijke krant Le Dauphiné Libéré rond 16.30 uur op om de Belgische – een veertiger – te ontzetten. Ze bleek haar enkel zwaar verstuikt te hebben toen ze aan de afdaling van de berg in de Savoie begonnen was. Ze sloeg haar voet om op een kei. De vrouw was vergezeld van haar vriend.

Ziekenhuis

De reddingswerkers spalkten de voet van de vrouw en namen haar vervolgens mee in de helikopter. Die bracht haar naar het ziekenhuis van Chambéry, ten oosten van Lyon.

De hulpdiensten roepen na het incident wandelaars nog eens extra op om een aangepaste kledij en schoeisel te dragen als ze eropuit willen trekken in de Savoie.