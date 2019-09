Recreatieboot met meer dan 30 personen aan boord vat vuur voor kust van Californië: “Mogelijk veel doden”

Op een brandende boot aan de kust van Zuid-Californië zitten meer dan 30 mensen vast. De kustwacht van Los Angeles stuurde meerdere reddingsboten en helikopters om te helpen. Uit tweets van de kustwacht blijkt dat er enkele bemanningsleden al gered zijn, maar er wordt gevreesd dat tientallen passagiers in levensgevaar zijn.

Volgens de kustwacht zijn er 34 mensen aanwezig op de brandende boot. Vijf van hen zijn gered, één geredde persoon raakte lichtgewond. Betrokken brandweerlieden stellen dat er al enkele doden zijn gevallen.



De kustwacht kan nog geen duidelijkheid geven over het totale aantal slachtoffers en doorzoekt op dit moment het water rondom de brandende boot, in de hoop passagiers op te kunnen pikken. Op dit moment verlopen de reddingsacties moeizaam, mede doordat het erg mistig is rondom de boot.

Duikers

De brand zou vannacht om half vier ’s nachts zijn uitgebroken op het schip in de buurt van het Santa Cruz Island. Het gaat om een 22-meter lange boot die duikers en hobbyvissers kunnen huren, en die de naam ‘Conception’ draagt. Afgelopen weekend maakte een groep duikers hiermee een excursie naar de wateren rond het eiland San Miguel, blijkt uit de website van de verhuurder. Vandaag zouden ze ze terugkeren naar de haven.

Op het moment dat de vlammen om zich heen begonnen te grijpen, lagen er vermoedelijk veel passagiers onder het dek te slapen.

Brandweerwoordvoerder Mike Eliason geeft aan het ergste te vrezen voor de nu nog vermiste passagiers. “We houden nog steeds hoop dat iemand naar de kust is gezwommen. Wanneer ze ’s nachts voor anker liggen, zijn ze vrij dicht bij de kust. We moeten blijven hopen, maar we bereiden ons voor op het ergste scenario.”