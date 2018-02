Recordhoeveelheid Russisch gas ingevoerd

De koude komt uit het oosten en zo ook het gas: de Russische gasproducent Gazprom heeft de laatste zes dagen exportrecords gebroken in haar uitvoer naar Europa. Dat laat Gazprom zelf weten.

“Gazprom blijft de records breken in absolute dagelijkse exportvolumes naar regio’s buiten Rusland, zoals Europa en Turkije”, klinkt het in een persbericht. “Een nieuw historisch record van 666,8 miljoen kubieke meter per dag werd voor de zesde keer in zes dagen verbroken op 26 februari.”

Beest van het Oosten

Van de Baltische Staten tot de Middellandse Zee, heel Europa kreunt de laatste dagen onder een koudegolf die als naam “Het Beest van het Oosten” of “De Beer van Siberië” meekreeg.

De export van Gazprom richting Europa klimt traditiegetrouw tijdens koude winters en nam de afgelopen drie jaar met dertig procent toe. Gazprom is verantwoordelijk voor de gastoelevering van één derde van het totale Europese gasverbruik.

Bijkomende investeringen

In 2017 exporteerde Gazprom een recordhoeveelheid van 194,4 miljard kubieke meter richting Turkije en Europa. Het bedrijf hoopt haar positie nog te versterken door te investeren in de bouw van bijkomende gasleidingen richting Europa.