Recordaantal presidentskandidaten in Oekraïne

In Oekraïne zijn er maar liefst 44 kandidaten om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen van 31 maart, een recordaantal. Dat heeft de Oekraïense kiescommissie vrijdag bekendgemaakt. Veel experts benadrukken dat het onvoorspelbare verkiezingen zullen worden. Opmerkelijk: met de 41-jarige Volodymyr Zelensky staat een komiek op kop in de peilingen.

De campagne werd gedomineerd door twee zwaargewichten binnen de Oekraïense politiek. Huidig president Petro Poroshenko, die voor een tweede ambtstermijn gaat, en oud-premier Joelia Timosjenko. Zij werden echter opgeschrikt door een onverwachte kandidaat. De 41-jarige acteur en komiek Volodymyr Zelensky, lijkt volgens recente peilingen de grootste kanshebber met 20 procent.

Poroshenko, die in 2014 aan de macht kwam en een pro-Europees beleid voert, krijgt volgens drie recente peilingen in januari slechts 15 tot 16 procent van de kiezers achter zich, en moet zo zelfs Joelia Timosjenko, die in 2014 ook al een gooi deed naar het presidentschap, laten voorgaan.

De oud-populistische premier scoort tussen 16 en 19 procent. Andere kandidaten zijn onder meer parlementsleden, voormalige vice-premiers en voormalige ministers, soldaten, aannemers en Lviv-oppositieburgemeester Andriy Sadovyi.

Voor een Oekraïne dat sinds de annexatie van het schiereiland Krim vijf jaar geleden door Rusland en een hevige burgeroorlog tussen pro-Europese en pro-Russische separatisten met bijna 13.000 doden een land in crisis is, hebben de presidentsverkiezingen een aanzienlijke inzet.

De nieuwe president zal zich ook moeten buigen over de economische problemen in het land.