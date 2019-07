Rechtszaak rond haan Maurice van start

In de Franse stad Rochefort ten noorden van Bordeaux is vanmorgen de rechtszaak begonnen rond de haan Maurice. Het ‘proces van de eeuw’ zoals het schertsend wordt genoemd beroert in deze nieuwsluwe tijden heel Frankrijk. Maurice is ondertussen niet langer een gewone haan, maar het symbool van het Franse platteland dat opkomt voor zijn rechten tegen de stedelijke elites uit Parijs.

Maurice is een fiere inwoner van het dorpje Saint-Pierre-d’Oléron op het eiland Oléron voor de Franse westkust, en laat dat ook graag horen. Want Maurice doet wat wel meer hanen doen: kraaien. Maar misschien net dat tikkeltje vroeger en luider dan zijn soortgenoten. Of dat vinden althans de buren van eigenares Corinne Fesseau, een gepensioneerd koppel dat een vakantiehuis bezit naast de tuin van Corinne.

Platteland

De twee liggen ondertussen al twee jaar in conflict met hun buurvrouw, omdat ze vinden dat Maurice te vroeg en te veel lawaai maakt. Ze willen liefst dat de haan ‘s nachts opgesloten zit, maar daar denkt Corinne in de verste verte niet aan. Volgens haar horen geluiden nu eenmaal bij het leven op het platteland en hoeven stedelingen haar niet te komen vertellen wat zij, die er al heel haar leven woont, mag en niet mag doen.

“Mijn haan is hier geboren en hij zal hier blijven’, zei ze eerder. “Er is geen sprake van dat iemand me van hem zal scheiden. Ik ga niet buigen voor die mensen die hier voor twee weken met vakantie komen.

Te luid

De kwestie beroert ondertussen het hele land, nu in Rochefort een rechter zich vandaag over Maurice en de vraag of hij nu echt te luid is of niet zal buigen. Elke Fransman en Française heeft er wel een mening over, en vooral de inwoners van het platteland roeren zich. Want Maurice staat voor meer dan gewoon een haan, sowieso al het symbool van Frankrijk.

Ondertussen is hij uitgegroeid tot de mascotte van het landelijke Frankrijk, dat veraf staat van de elites in de steden en van de ‘politici die alles boven de hoofden van de inwoners beslissen’ en nu ook nog eens zouden gaan bepalen hoe luid een haan mag kraaien.

Steun

Eigenares Corinne zag zich vanmorgen bij de rechtbank gesteund door een heus steuncomité van andere haneneigenaars en hun dieren. Aan de verzamelde pers verklaarde ze opnieuw de klacht van haar buren niet te begrijpen. “Op het platteland heb je geluid, minder dan in de steden, maar ze zijn er wel, dat is normaal. Die moet je verdragen. Als wij naar hen gaan, naar Parijs bijvoorbeeld, daar heb je de metro’s, de bussen, de treinen, het verkeer. Als we daar niet tegen kunnen, gaan we weg.”

De burgemeester van Saint-Pierre-d’Oléron steunt Corinne en heeft al een besluit genomen om “de manier van leven op het platteland te beschermen, met name rond de aanwezigheid van dieren op het erf”. Een andere politicus beloofde Corinne dan weer in Parijs te strijden om de geluiden van het platteland te laten klasseren als ‘nationaal patrionium’.