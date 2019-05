Rechter verplicht chemotherapie terwijl ouders weigerden

Een 3-jarig peutertje met leukemie is door de Amerikaanse autoriteiten bij zijn ouders weggehaald, nadat zij weigerden hem naar zijn doktersafspraken voor chemotherapie te brengen. Een rechter heeft nu ook tegen de wens van de ouders in beslist dat het kind verplicht chemo moét krijgen.

De 3-jarige Joshua “Noah” McAdams uit Florida werd vorige maand gediagnosticeerd met acute lymfoblastaire leukemie. Volgens dokters is de enige optie chemotherapie, andere therapieën kunnen het jongetje niet helpen. De peuter kreeg intussen al twee ronden chemo. Maar onlangs daagde hij plots niet meer op de afspraken op in het kinderziekenhuis.

Zijn ouders vonden blijkbaar dat Noah niet goed reageerde op de chemo. Ze geloven ook veel meer in een alternatieve aanpak in de strijd tegen kanker. En dus besloten ze de peuter homeopathisch te ‘genezen’ met onder meer CBD-olie, alkalinewater, paddenstoelthee, kruidenextracten en een aangepast dieet.

Het John Hopkins All Children’s Hospital was gealarmeerd door de situatie en schakelde de politie in. Die kon de ouders niet meteen vinden en stuurde een alert uit voor een “vermist kind in gevaar”. “Op 22 april brachten de ouders het kind niet naar een medisch noodzakelijke ziekenhuisprocedure”, klonk het in een communiqué van het Hillsborough County Sheriff’s Office. “De ouders weigeren verdere opvolging van de levensreddende verzorging die het kind nodig heeft.”

Vader Joshua McAdams en moeder Taylor Bland-Ball werden niet veel later gelokaliseerd in Kentucky. Het kind werd bij hen weggenomen, Noah verblijft nu onder toezicht van de kinderbescherming bij zijn oma aan moeders kant.