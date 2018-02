Rechter: "Facebook schendt Duitse wet"

Facebook schendt de Duitse consumentenwetten. Dat is het oordeel van een rechtbank in Berlijn. Het gaat onder meer om bepaalde standaardinstellingen op de site en er is ook een probleem met de manier waarop de netwerksite omgaat met gegevens.

De gebruiksvoorwaarden van Facebook zijn gedeeltelijk onwettig, oordeelde de rechter. Een paragraaf die gebruikers verplicht hun echte naam en gegevens in te voeren op Facebook, is bijvoorbeeld niet toegestaan.

De rechtbank oordeelde dat vijf van de standaardinstellingen in Facebook niet stroken met de wetgeving. Een poging om de slogan 'Facebook is gratis' te laten verbieden, mislukte evenwel.

Het Duitse agentschap voor consumentenbescherming vzbv had een klacht ingediend tegen Facebook. Ze waren ongerust omdat Facebook in zijn mobiele app standaard locatietracking activeert.

Implicaties voor België?

De Duitse uitspraak heeft niet meteen gevolgen voor ons. "De rechter heeft zich gebaseerd op de Duitse privacywetgeving, die toch anders en wat strenger is dan de Belgische privacywetgeving. Het is dus de vraag of Facebook de toets met onze wetten zou overleven", zegt woordvoerder van Test-Aankoop, Simon November.

Test-Aankoop gaat het Duitse vonnis wel bekijken, om te zien of er mogelijkheden zijn om eventueel zelf een zaak op te starten. "Deze uitspraak kan voor Facebook dus zeker een waarschuwing zijn dat ze ook hier voor de rechter gesleept kunnen worden."

De consumentenorganisatie zegt overigens voor een groot stuk tevreden te zijn over de inhoud van het vonnis, behalve over de mislukte poging om de slogan af te schaffen. "Facebook zegt dan wel dat ze gratis zijn, maar dat is het natuurlijk niet. Zij verdienen heel veel geld met de data die ze van ons verzamelen", zegt November.