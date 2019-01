Ravage na gasexplosie in woning Den Haag: drie gewonden onder puin gehaald

In een pand van drie verdiepingen in de Jan van der Heijdenstraat in het Laakkwartier in Den Haag (in het westen van Nederland) heeft vanmiddag een grote explosie plaatsgevonden. Er zijn al drie personen uit het puin gehaald. De brandweer sluit niet uit dat er op dit moment nog mensen onder het puin liggen en zoekt verder. Er zijn voor zover nog geen doden bekend, laat de brandweer weten. De explosie vond plaats rond 16.10 uur. De gevel van een woning en een portiek ligt er helemaal uit. De woning zelf is ingestort. De omliggende woningen zijn instabiel. De muur van de naastgelegen woning is verwrongen en gescheurd. Van een van de huizen naast het ingestorte pand zijn alle ruiten gesneuveld door de ontploffing. De ravage is enorm. Glasscherven liggen op tientallen meters afstand van het ingestorte bouw. Buurtbewoners zeggen dat de enorme klap een paar straten verderop te horen was. “Ramen en deuren trilden er bijna uit. Je denkt meteen aan een aanslag.” De politie heeft inmiddels een gebied rond de woning aan de Jan van der Heijdenstraat afgezet met roodwitte linten. Medewerkers van het team Specialisme Technische Hulpverlening (STH) staan paraat om het deels ingestorte pand in te gaan om te kijken of er nog mensen onder het puin liggen. Daarvoor is ook de hulp van een speurhond ingeroepen. Ambulances en brandweerwagens zijn massaal bij de woning aanwezig. Inmiddels is ook de traumahelikopter geland. Het is onbekend hoe de personen die uit het gebouw zijn gehaald er aan toe zijn. Zij zijn overgedragen aan de ambulance. Er zijn negen mensen gewond geraakt, zeven daarvan zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht, meldt de brandweer. Er zijn voor zover nog geen doden bekend, laat de brandweer weten. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat de hulpverlening niet zo makkelijk is omdat ook panden die aan het ingestorte gebouw grenzen, zijn beschadigd. Bewoners van de beschadigde panden zijn geëvacueerd. Een inwoner van de Drebbelstraat woont dicht bij het huis dat door de explosie instortte. “Ik heb geluk dat ik op het moment van de ontploffing bij de buren zat. Want mijn raam is door de explosie gesneuveld. Bij de andere inwoners van de straat is dat niet gebeurd. Zij hadden dubbelglas en ik niet. Ik ga dat nu ook maar nemen.” Den Haag laakkwartier Jan vd Heidenstraat, ontploffing? pic.twitter.com/WI8BpHzOVx — Priet Jokhan (@pjokhan61) 27 januari 2019 Inzet zwaar materieel, mogelijk gewonden onder het puin. pic.twitter.com/ihg43Z00C7 — Priet Jokhan (@pjokhan61) 27 januari 2019 Foto: Twitter @RakeshPoeran