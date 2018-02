Ramaphosa nieuwe president Zuid-Afrika

Het Zuid-Afrikaanse parlement heeft Cyril Ramaphosa (65) tot nieuwe president verkozen. Zijn benoeming komt een dag nadat Jacob Zuma met onmiddellijke ingang was opgestapt als staatshoofd omwille van de schandalen.

De zakenman die sinds 2014 plaatsvervanger was van Zuma, was de enige kandidaat. De oppositiepartijen hadden niemand naar voren geschoven. Zij wilden dat het parlement zou worden ontbonden en nieuwe verkiezingen houden.

Ramaphosa werd eind december door regeringspartij ANC tot leider gekozen. Hij was daarmee al voorbestemd om Zuma op te volgen na de presidentsverkiezingen in 2019, aangezien het ANC verreweg de grootste partij van Zuid-Afrika is.

