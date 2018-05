Rajoy geen premier van Spanje meer?

De Baskische Nationale Partij (PNV) heeft bekendgemaakt dat ze de motie van wantrouwen tegen premier Mariano Rajoy zal steunen. Ook de Catalaanse nationalisten zullen de motie die de socialistische oppositieleider Pedro Sánchez heeft ingediend, goedkeuren. Met de stemmen heeft Sánchez een meerderheid in het Spaanse parlement, en heeft hij morgen voldoende stemmen om Rajoy ten val te brengen en zelf premier te worden.

De PNV heeft maar vijf van de 350 zetels in het Spaanse parlement. Maar die vijf kunnen de balans tijdens de stemming morgen in het nadeel van Rajoy doen omslaan. Het is de sociaaldemocratische oppositiepartij PSOE die de motie tegen Rajoy heeft ingediend. Ze krijgt ook de steun van het radicaallinkse Podemos en de Catalaanse nationalistisch partijen.

Ook de PNV heeft na lang beraad beslist Sánchez te steunen, zei de Baskische fractieleider deze namiddag in het Spaanse parlement. De steun van de PNV betekent dat Sánchez voldoende congresleden achter zich heeft verzameld om de sinds eind 2011 regerende Rajoy ten val te brengen. Zijn tegenstanders hebben 180 zetels, zijn eigen partij heeft er samen met het liberale Ciudadanos, dat Rajoys minderheidsregering gedoogsteun geeft, 169.

Sánchez nieuwe premier

Als Sánchez morgen bij de stemming de motie van wantrouwen ook echt wint, wordt hij de nieuwe premier en stuurt hij Rajoy naar huis.

Rajoy heeft deze namiddag plotseling laten weten in de namiddag niet meer bij het debat aanwezig te zijn, berichtte de krant El País. Waar Rajoy op dit moment is, is niet geweten.

De conservatieve Rajoy ligt onder vuur naar aanleiding van een jarenlang proces tegen vooral corrupte lokale bestuurders van zijn partij, de Volkspartij (PP). Ze kregen een week geleden lange celstraffen. Het vonnis bracht de positie van de PP-premier Rajoy, die ook in het proces heeft getuigd, aan het wankelen.