Queen wil Charles als opvolger Gemenebest

De Britse koningin Elizabeth (92) wil dat haar zoon Charles haar opvolgt als hoofd van het Britse Gemenebest. Dat zei de Queen op een diner met de staatshoofden van de 'Commonwealth'. Volgens waarnemers van het Britse koningshuis is het ondenkbaar dat Elizabeth voor haar dood zal aftreden als koningin.

Het Gemenebest bestaat uit 53 lidstaten, waarvan de meeste oud-kolonies zijn van Groot-Brittannië. Queen Elizabeth is van zestien staten ook het officiële staatshoofd. Hoofd van het Gemenebest is echter geen erfelijke titel. Het staat dus niet vast dat Charles zijn moeder zal opvolgen.

Nu heeft de Queen gezegd dat het haar diepste wens is dat haar zoon de fakkel zou overnemen na haar dood. Als dat effectief gebeurt, zal Charles dus staatshoofd worden van onder meer het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

Oudste troonopvolger

Kroonprins Charles is de oudste zoon van Elizabeth en is dus de eerste in lijn om haar op te volgen. Hij is intussen en 70 jaar oud en sinds 2013 is hij de oudste Britse troonopvolger ooit. Hijs is ook de langst op de troonbestijging wachtende troonopvolger uit de Britse geschiedenis.