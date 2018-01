Queen over kroning: "Kroon kon je nek breken"

De Britse Queen Elizabeth heeft in een interview met BBC een bijzonder openhartige kijk gegeven op de dag van haar kroning. Ze geeft onder meer toe dat ze een kroon moest dragen die zo zwaar was dat haar nek bijna brak en dat ze vast kwam te zitten in het tapijt.

Nu zondag zendt BBC het programma ‘The Coronation’ uit. Daarin kijkt de Queen terug op de kroningsceremonie in 1953. Delen van het interview en privébeelden uit haar 65 jaar als koningin werden nu al vrijgegeven. Daarop is onder meer te zien hoe een jonge prins Charles onder de jurk van zijn moeder kruipt om te spelen.

In het interview zitten een aantal opmerkelijke passages. Zo vertelt de Queen dat de Imperial State Crown, de kroon die ze bij belangrijke evenementen moest dragen, enorm zwaar was. “Je kon niet naar beneden kijken om je toespraak te lezen, deed je dat wel, dan brak je nek”, klinkt het. “Er zijn dus wel degelijk nadelen verbonden aan de kroon, maar hij is wel belangrijk.”

Elizabeth spreekt ook over de ‘luxueuze’ Golden State Coach, de koets die haar vervoerde tijdens haar kroning. “Dat vreselijke ding was totaal niet geschikt om in te rijden”, lacht ze. “De vering was van leer, totaal niet comfortabel. We konden ook maar stapvoets rijden: de paarden konden niet sneller, omdat de koets zo zwaar was.”

Ook de jurk die ze op 2 juni 1953 droeg was niet erg handig. Die was bedekt met zijde, parels en goud- en zilverdraad, maar leverde heel wat problemen op. “Ik moest op een bepaald moment langs het wandtapijt lopen en kwam plots totaal niet meer vooruit. Daar had niemand blijkbaar rekening mee gehouden.”

De volledige aflevering van ‘The Coronation’ is zondagavond te zien op BBC. Bekijk hier de fragmenten: