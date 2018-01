Carles Puigdemont zal herbenoemd worden als minister-president van Catalonië. Dat zijn de twee grootste onafhankelijkheidspartijen volgens Spaanse media overeengekomen. De twee seperatistische partijen haalden in december een meerderheid tijdens vervroegde verkiezingen.

Volgens verschillende persbureaus hebben de separatistische partijen dus een deal gesloten over de herbenoeming van Puigdemont. Hij zou volgende week vrijdag in het Catalaanse parlement herverkozen worden. Dat zal via een videoverbinding moeten gebeuren, aangezien de voormalige Catalaanse leider in ons land verblijft.

Puigdemont vluchtte naar België na het onafhankelijkheidsreferendum in oktober. Hij werd toen afgezet door de regering in Madrid. Bij een terugkeer naar Spanje riskeert hij een veroordeling en een lange celstraf. Het Europese aanhoudingsbevel tegen Puigdemont werd wel ingetrokken.