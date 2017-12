Puigdemont wil terug naar Spanje

De afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont wil terugkeren naar Spanje, als minister-president. Hij wil dat de Spaanse regering hem daar toestemming voor geeft. Dat heeft Puigdemont gezegd in een interview met persbureau Reuters.

Zijn eigen partij, en de andere die voor onafhankelijkheid zijn, konden na de vervroegde verkiezingen van deze week nipt hun meerderheid behouden. Puigdemont is nog altijd in ons land, want in Spanje loopt nog altijd een aanhoudingsbevel tegen hem.

De Catalanen konden donderdag hun stem uitbrengen voor een nieuw regionaal parlement. De partijen die voor onafhankelijkheid zijn, behouden nipt hun absolute meerderheid. “Die resultaten zullen geen impact hebben de toepassing van artikel 155", reageerde Rajoy.

"De Spaanse regering is bereid te praten met de verkozen Catalaanse regering", vertelde de Spaanse premier op een persconferentie, maar hij weigert te praten met Puigdemont.