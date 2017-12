Puigdemont: "Wil praten met Rajoy"

In Catalonië behouden de partijen die voor onafhankelijkheid zijn, nipt hun absolute meerderheid. Zo goed als alle stemmen zijn ondertussen geteld. De liberale centrumpartij Ciutadans/Ciudadanos wordt wel de grootste. Maar voor hen wordt het onmogelijk om een meerderheid te vormen. Carles Puigdemont heeft op een persconferentie verteld dat hij aan tafel wil zitten met de Spaanse premier Rajoy "in eender welke lidstaat".

De Catalanen konden gisteren hun stem uitbrengen voor een nieuw regionaal parlement. Ze moesten er nieuwe volksvertegenwoordigers kiezen nadat Spanje het bestuur van de regio had overgenomen in nasleep van het onafhankelijkheidsreferendum.

"Gegokt en verloren"

De vervroegde verkiezingen werden uitgeroepen door Spanje zelf, na het ontbinden van het Catalaanse parlement. "De Spaanse premier Mariano Rajoy hoopte dat het onafhankelijkheidskamp verzwakt uit de verkiezing zou komen zodat de plannen voor onafhankelijkheid opgeborgen konden worden, maar het lijkt nu dat Rajoy gegokt en verloren heeft", zegt VTM NIEUWS-journalist Boudewijn Van Spilbeeck.

Coalitievorming

De partijen die voor de onafhankelijkheid van Catalonië zijn, behouden dus (nipt) hun absolute meerderheid in het regionale parlement. De liberale centrumpartij Ciutadans/Ciudadanos - die tegen de onafhankelijkheid van de regio is - is wel de winnaar van de verkiezingen. De partij sleepte de meeste zetels in de wacht (36 van de 135), maar die partij heeft geen meerderheid en zal het ook erg moeilijk hebben om coalitiepartners te vinden. De partij van de afgezette minister-president Puigdemont is de tweede grootste.

Puigdemont wil praten

"Ik heb er geen enkel probleem met Rajoy te praten", aldus Puigdemont op een persconferentie in Brussel. "We hebben op zijn minst het recht verkregen om gehoord te worden."

Puigdemont laat ook weten bereid te zijn om terug te keren naar Catalonië, "indien er voldoende garanties zijn". Hij verklaarde ook dat Rajoy moet stoppen met het nemen van beslissingen voor de Catalaanse regering. "Hij moet de ambtenaren terughalen die beslissingen nemen in Catalonië en de politie terugroepen die naar de regio werd gestuurd."

Artikel 155?

Een woordvoerder van de Europese Commissie reageerde al dat het standpunt van Europa over Catalonië "niet zal veranderen". Maar het is maar de vraag wat de Spaanse premier Rajoy gaat doen. Zal de regering opnieuw het befaamde artikel 155 in het leven roepen? Of heffen ze het op als de nieuwe Catalaanse regering trouw zweert aan de grondwet? Het is duidelijk dat de verdeeldheid over de Catalaanse crisis nog even blijft aanhouden.