Puigdemont wil naar parlement Barcelona

De Catalaanse leider Carles Puigdemont probeert bij het Spaanse hooggerechtshof een toelating te bekomen om de zitting van het regionale parlement in Barcelona bij te wonen. Dat heeft het Spaanse persbureau Europa Press vernomen bij Josep Rull, een partijgenoot van de in België verblijvende politicus.

Puigdemont probeert een toelating te bekomen nadat het Grondwettelijk Hof gisteren had geoordeeld dat de Catalaanse leider persoonlijk aanwezig moet tekenen in het Catalaanse parlement indien hij benoemd wil worden tot minister-president. Welke vorm die toelating zou moeten aannemen, liet Rull in het midden. De afgevaardigde van JuntsPerCat sprak zich ook niet uit over de vraag of Puigdemont ook zal terugkeren indien hij geen toestemming krijgt.

Na de verkiezingen van december wil het parlement in Barcelona Puigdemont opnieuw benoemen tot minister-president, maar hij dreigt opgepakt te worden indien hij voet op Spaans grondgebied zet omwille van zijn rol in de onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië. Eind oktober vluchtte hij naar België. Eerder opperde hij ook al de optie om via videoconferentie zijn programma voor te stellen en de eed af te leggen.