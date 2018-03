"Puigdemont is weer in België"

Carles Puigdemont heeft Finland verlaten. De voormalige Catalaanse leider is intussen al terug in België. Dat heeft een Finse volksvertegenwoordiger gezegd.

Puigdemont nam donderdag deel aan bijeenkomsten in het Finse parlement en gaf gisteren een lezing aan de universiteit van Helsinki. Volgens de Finse politicus Mikko Karna, die Puigdemont onderdak bood, verliet de Catalaanse politicus gisteren al Finland en is hij intussen terug in België.

De Finse politie liet vandaag weten dat ze wou ingaan op het verzoek van Spanje om de voormalige Catalaanse leider aan te houden. Puigdemont leeft in België in vrijwillige ballingschap.