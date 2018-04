Puigdemont verlaat morgen Duitse gevangenis

De voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont wordt vrijgelaten door het Duitse gerecht. Hij moet zich wel aan enkele juridische voorwaarden houden. Na zijn vrijlating zal Puigdemont in Duitsland blijven, zegt zijn advocaat Paul Bekaert. Dat is één van de voorwaarden.

De Belgische advocaat bevestigt ook dat Puigdemont een borgsom moet betalen van meer dan 70.000 euro en dat de klacht voor rebellie vervalt. De klacht over corruptie is volgens de Duitse rechtbank wel nog een mogelijke reden om de afgezette Catalaanse leider over te leveren aan Spanje.

Arrestatie

Eind vorige maand werd Puigdemont opgepakt aan de Duits-Deense grens. Hij was met de auto op de terugweg van Finland, waar hij deelnam aan bijeenkomsten in het parlement en lezingen gaf aan de universiteit van Helsinki.

Enkele dagen geleden vroeg een Duitse aanklager nog om Puigdemont over te leveren aan Spanje. Daar lopen klachten tegen hem over rebellie en het misbruik van overheidsmiddelen. Aanleiding daarvoor was het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië, vorig jaar.

Catalanen op straat

Na de arrestatie van Puigdemont kwamen in Barcelona duizenden Catalanen op straat om zijn vrijlating te eisen. Ze vroegen ook om enkele andere separatistische Catalaanse leiders vrij te laten. Bij de demonstratie raakten zeker vijftig mensen gewond.

Bekijk ook: