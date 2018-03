Puigdemont vanuit cel: "Ik geef niet op"

De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont heeft vanuit zijn cel in Duitsland getwitterd dat hij niet zal opgeven. Puigdemont laat daarmee voor het eerst sinds zijn opsluiting persoonlijk van zich horen.

In zijn tweet verklaart de 55-jarige Catalaan: "Laat het voor iedereen duidelijk zijn: ik zal niet opgeven, ik zal mij niet schikken, ik zal niet terugwijken voor de onrechtmatige daden van degenen die de stembusgang hebben verloren (...)." Voorts verwijt hij de regering in Madrid dat ze bereid is om de rechtsstaat op het spel te zetten enkel en alleen om de eenheid van het land te verzekeren.

Eerder had een van zijn advocaten, Gonzalo Boyé, na een bezoek aan de politicus al een gelijkaardige boodschap doorgegeven. Hij zei toen dat Puigdemont zich nooit zal overgeven en vastbesloten is om de strijd verder te zetten.

Opgepakt

De 55-jarige Puigdemont werd op 25 maart opgepakt in Schleswig-Holstein, nadat hij met de wagen de Deens-Duitse grens was overgestoken, op weg van Finland naar België. Maandag besliste de rechtbank dat de Catalaan in de cel in Neumünster moet blijven in afwachting van de gerechtelijke procedures in verband met de vraag tot overlevering van Spanje, waar Puigdemont wordt vervolgd wegens rebellie.

