Puigdemont straks al voor rechter

De voormalige Catalaanse president Carles Puigdemont verschijnt naar verwachting deze namiddag voor een rechter in Duitsland. Dat zei een woordvoerster van het openbaar ministerie in Sleeswijk-Holstein. Puigdemont is gisteren in Duitsland opgepakt.

Puigdemont werd gearresteerd in de buurt van het Duitse Flensburg, op de grens tussen Duitsland en Denemarken. Hij was op dat moment met de auto op de terugweg van Finland naar ons land.

Later op de dag werd hij naar een gevangenis in het Duitse Neumünster overgebracht. De rechtbank moet nu beslissen of de voormalige Catalaanse leider vastgehouden wordt. In theorie heeft de rechtbank tot net voor middernacht om de eerste hoorzitting uit te voeren.

Hoe moet het dan verder?

“Als Puigdemont zijn cel mag verlaten, zal hij wellicht in Duitsland moeten blijven”, legt VTM NIEUWS-journaliste Katrien Saelens uit. Het is namelijk aan een Duitse rechtbank om het Spaanse dossier tegen Puigdemont te onderzoeken en om te beslissen of de voormalige Catalaanse leider moet worden overgeleverd aan Spanje.

“Volgens Duitse media kan dat al heel snel gebeuren. Zijn Belgische advocaat, Paul Bekaert, betwist dat. Volgens hem zal het nog enkele weken of enkele maanden duren”, legt Saelens uit.