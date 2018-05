Puigdemont schuift opvolger naar voor

De gewezen Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is niet langer kandidaat om zichzelf op te volgen. Dat heeft hij bekendgemaakt. De in Duitsland verblijvende separatist schuift meteen ook een opvolger naar voren: Quim Torra, een nieuwkomer in de politiek.

"Onze fractie stelt de (Catalaanse) volksvertegenwoordiger Quim Torra voor als leider" van de regionale regering, zo blijkt uit een videoboodschap van Puigdemont.

Hij stelt voor om de 55-jarige Torra de komende dagen al de eed af te laten leggen als regeringsleider.