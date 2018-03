Puigdemont opgepakt in Duitsland

De voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont is opgepakt in Duitsland. Dat bevestigt zijn Belgische advocaat aan VTM NIEUWS.

De voormalige Catalaanse leider verbleef de voorbije dagen in Finland. Hij nam donderdag deel aan bijeenkomsten in het Finse parlement en gaf vrijdag een lezing aan de universiteit van Helsinki.

Toen hij met de wagen op terugweg was naar België, werd hij opgepakt aan de Duits-Deense grens. Dat bevestigt zijn advocaat, Paul Bekaert, aan VTM NIEUWS. “Hij werd in Duitsland gearresteerd op basis van het Europese aanhoudingsmandaat." Dat nieuwe Europese aanhoudingsmandaat werd eergisteren uitgevaardigd door Spanje, samen met een internationaal aanhoudingsmandaat.

Bal in Duitse kamp

De bal ligt nu in het kamp van Duitsland, zegt VTM NIEUWS-journaliste Katrien Saelens. “Duitsland moet nu oordelen of het aanhoudingsmandaat uitgevoerd moet worden of niet, en of Puigdemont dus moet worden overgeleverd aan Spanje.” Puigdemont heeft intussen al een Duitse advocaat onder de arm genomen om daar zijn rechten te verdedigen.

Puigdemont wordt in Spanje onder meer vervolgd voor het organiseren van het referendum van 1 oktober 2017 over de onafhankelijkheid van Catalonië, hoewel dat door de regering in Madrid verboden was.