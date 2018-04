Puigdemont nog niet op vrije voeten

Het is nog onduidelijk wanneer de voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont precies zal vrijkomen. Dat zegt zijn Belgische advocaat Paul Bekaert aan VTM NIEUWS. Gisteren besliste het Duitse gerecht dat hij onder voorwaarden mag worden vrijgelaten.

Puigdemont moet eerst een borgsom van 75.000 euro betalen vooraleer hij de gevangenis mag verlaten. “Ik heb nog geen bevestiging van mijn Duitse collega dat dit al gebeurd is. 75.000 euro bij elkaar krijgen op zo een korte tijd is dan ook geen evidentie”, zegt Bekaert daarover.

Pas als het geld op de rekening staat, zal Puigdemont worden vrijgelaten. “Ik neem aan dat dat nog enkele uren, zo niet een aantal dagen, in beslag zal nemen.”

Overlevering nog onbeslist

Gisteren besloot het Duitse gerecht om de voormalige Catalaanse leider vrij te laten, al moet hij zich wel aan enkele juridische voorwaarden houden. Zo moet hij bijvoorbeeld in Duitsland blijven. De klacht voor rebellie vervalt, maar de klacht over corruptie is volgens de Duitse rechtbank wel nog een mogelijke reden om de afgezette Catalaanse leider over te leveren aan Spanje. Die beslissing is nog niet gemaakt.

Eind vorige maand werd Puigdemont opgepakt aan de Duits-Deense grens. Hij was met de auto op de terugweg van Finland, waar hij deelnam aan bijeenkomsten in het parlement en lezingen gaf aan de universiteit van Helsinki. Hij zit sindsdien in de cel.