Puigdemont naar Denemarken? Dan wil Spanje arrestatie

Als de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont morgen, zoals aangekondigd, naar de Deense hoofdstad Kopenhagen reist, zal het Spaanse parket zijn arrestatie vragen. Dat is opmerkelijk, want vorige maand besliste het Spaanse Hooggerechtshof nog om het Europees aanhoudingsbevel tegen Puigdemont in te trekken. In principe was hij buiten Spanje dus een vrij man.

Puigdemont verlaat morgen voor het eerst ons land sinds eind oktober. Hij keert niet terug naar Spanje, maar neemt in Denemarken deel aan een politiek debat in Kopenhagen.

Puigdemont kwam op 30 oktober vorig jaar in het grootste geheim naar Brussel. Hij verliet Spanje nadat de Spaanse premier, Mariano Rajoy, hem en de Catalaanse regering enkele dagen voordien had afgezet.

Sindsdien verbleef Puigdemont de hele tijd in België. “Puigdemont reist maandag normaal gezien naar Kopenhagen om aan de universiteit deel te nemen aan een debat over de politieke situatie in Catalonië”, klinkt het bij Junts per Catalunya, de lijst van Puigdemont.