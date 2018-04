Puigdemont heeft gevangenis verlaten

De voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont heeft de Duitse gevangenis in Neumünster verlaten, nadat hij zijn borgsom van 75.000 euro had betaald. Hij geeft momenteel een toespraak aan de aanwezige pers. Gisteren besliste het Duitse gerecht dat Puigdemont onder voorwaarden mag worden vrijgelaten.

Puigdemont moest eerst een borgsom van 75.000 euro betalen. Dat heeft hij nu dus gedaan, waardoor hij de gevangenis mocht verlaten.

Duitsland

Gisteren besloot het Duitse gerecht om de voormalige Catalaanse leider vrij te laten, al moet hij zich wel aan enkele juridische voorwaarden houden. Zo moet hij bijvoorbeeld in Duitsland blijven. De klacht voor rebellie vervalt, maar de klacht over corruptie is volgens de Duitse rechtbank wel nog een mogelijke reden om de afgezette Catalaanse leider over te leveren aan Spanje. Die beslissing is nog niet gemaakt.

Eind vorige maand werd Puigdemont opgepakt aan de Duits-Deense grens. Hij was met de auto op de terugweg van Finland, waar hij deelnam aan bijeenkomsten in het parlement en lezingen gaf aan de universiteit van Helsinki. Hij zit sindsdien in de cel.