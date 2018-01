Puigdemont: "Geen andere kandidaat mogelijk"

Hoewel hij vandaag niet de eed kon afleggen als minister-president van Catalonië, ziet de separatistische politicus Carles Puigdemont zichzelf nog altijd als de enige mogelijke leider van de regio. Er is "geen enkele andere kandidaat mogelijk", zo deelde hij mee in een video die via Twitter werd verspreid. Op de N-VA-nieuwjaarsreceptie in Leuven riep hij via een videoboodschap op om de Catalanen niet te laten vallen.

"Er is wiskundig geen enkele andere combinatie mogelijk" in het Catalaanse parlement, zo zette Puigdemont zijn stelling kracht bij.

De separatisten beschikken over een absolute meerderheid in de regionale kamer. Daardoor kan er alleen maar een andere kandidaat worden aangeduid wanneer de onafhankelijkheidsgezinde partijen Junts per Catalonia (JxCat) en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) beslissen om Puigdemont te laten vallen.

Si ens mantenim junts, ferms, dignes, democràtics i pacífics, anirem avançant fins a la plenitud de la nostra llibertat. Perquè hi tenim dret, i perquè ens l'hem guanyada https://t.co/wg9s3ZBAvP #investiduraKRLS — Carles Puigdemont (@KRLS) January 30, 2018

"Laat ons niet vallen" Puigdemont zou gisteravond normaal spreken op de N-VA-nieuwsreceptie in Leuven, maar liet zich vervangen door onderwijsminister Toni Comin. Wel riep hij in een videoboodschap "alle democraten in de EU" op de Catalanen "momenteel niet te laten vallen". "Als u dat doet, laat u ook de democratie vallen, want deze staat momenteel op het spel in Spanje", zei Puigdemont.

De Catalaanse leider eiste dat Spanje de uitslag van de recente democratische verkiezingen zou respecteren. Hij herhaalde dat politieke problemen, zoals het streven naar Catalaanse onafhankelijkheid, politieke antwoorden verdienen, en niet op een juridische manier moeten opgelost worden. Hij citeerde Kennedy door te stellen "dat je niet moet gaan onderhandelen uit angst, maar ook geen angst moet hebben om te onderhandelen". "Als wij Catalanen succes boeken, zal dat ook jullie ten goede komen, want vrijheid is essentieel. Als één man een slaaf is, kan niemand vrij zijn", aldus Puigdemont.

Waar is Puigdemont? Comin wou geen commentaar kwijt op de vraag waar Puigdemont zich momenteel bevindt. Comin haalde in zijn toespraak zwaar uit naar de Spaanse regering, die volgens hem de democratie met de voeten zou treden doordat ze zou weigeren de verkiezingsuitslag te erkennen. Hij vroeg zich af of Spanje lid kan blijven van de EU, "want een voorwaarde hiertoe is dat het een democratisch land is".

Eedaflegging

Het was de bedoeling dat Puigdemont deze namiddag de eed zou afleggen tijdens een zitting in het parlement. Maar de eedaflegging werd uitgesteld omdat ze niet op een normale manier kan verlopen. Bij aankomst in Spanje dreigt Puigdemont nog altijd te worden opgepakt en de mogelijkheid om een investituur via videoconferentie te laten verlopen wordt door het Spaans Grondwettelijk Hof afgeblokt.

Aan het Catalaanse parlement in Barcelona zijn vandaag duizenden mensen op straat gekomen om te protesten tegen het uitstel.