Puigdemont gaat in Berlijn wonen

De afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont gaat zich in Berlijn vestigen. Hij kreeg daarvoor de toestemming van het Duitse gerecht. Puigdemont werd op 25 maart opgepakt in Duitsland nadat Spanje een nieuw Europees aanhoudingsbevel had uitgevaardigd, vorige vrijdag werd hij vrijgelaten onder voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat hij Duitsland niet mag verlaten.

De rechtbank van Schleswig-Holstein gaat met de toestemming in op de vraag van Puigdemont om zich in Berlijn te vestigen. De Catalaan moet zich wel wekelijks bij de lokale politie melden. Zaterdag liet Puigdemont al weten zich in Berlijn te willen installeren tot hij terug kan keren naar België.

Puigdemont werd vrijdag in voorlopige vrijheid gesteld na het betalen van een borgsom van 75.000 euro. Ook moet hij zich wekelijks melden bij de lokale politie en dit in afwachting tot Duitsland een beslissing neemt over een uitlevering aan Spanje.