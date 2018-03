Puigdemont bereid de cel in te gaan

De voormalige Catalaanse president Carles Puigdemont heeft het volle vertrouwen in de Belgische justitie. Ook gaf hij aan bereid te zijn naar de gevangenis te gaan in het geval België zou beslissen om hem aan Spanje uit te leveren. Om er aan toe te voegen dat hem achter de tralies zetten "een grote fout" zou zijn.

Carles Puigdemont gelooft in de Europese en in het bijzonder in de Belgische justitie. Over de rechtspraak in Spanje is hij dan weer niet zo tevreden. Dat zei hij eerder vandaag op een persconferentie in Genève.

Puigdemont heeft niet het gevoel dat hij in België, waar hij sinds oktober verblijft, "in de clandestiniteit" leeft. Hij staat in ons land "ter beschikking van de overheden". De Catalaanse politicus ontkende voorts dat hij in Genève, waar hij tot woensdag blijft, asiel gaat aanvragen. "Ik ben geen vluchteling", zei hij.