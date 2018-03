Pubs sluiten later voor huwelijk

De pubs en cafés zullen later kunnen sluiten voor het huwelijk van prins Harry met Meghan Markle. Dat maakte de Britse regering bekend.

"Het koninklijke huwelijk is een gelegenheid voor mensen in het hele land om samen te komen en deze gelukkige en historische gebeurtenis voor onze koninklijke familie en onze natie te vieren", zei binnenlandsminister Amber Rudd in een persbericht. De beslissing viel na een openbare raadpleging van vier weken. Cafés en pubs in Engeland en Wales die normaal om 23 uur sluiten, zullen tot 1 uur open mogen blijven.

Het huwelijk vindt op 19 mei plaats in het Windsor-kasteel. "Het is duidelijk dat het volk dit idee genegen is om meer tijd te hebben om hun glas te heffen op prins Harry en Meghan Markle op deze nationale feestdag", zei Rudd.

Finale FA Cup voetbal

Voor wie het koningshuis minder genegen is, is er mogelijk een andere reden om te toosten: 19 mei is ook de dag van de finale van de FA Cup voetbal. De minister van Binnenlandse Zaken benadrukt dat er "niet meer onrust" was tijdens vroegere gelegenheden waarop de openingsuren verlengd werden, zoals de negentigste verjaardag van de Queen. Toen waren er wedstrijden van Euro 2016 van Engeland en Wales.

Duwtje voor sector

Brigid Simmonds, voorzitster van de British Beer and Pub Association, de belangrijkste organisatie van de sector, juicht de aankondiging toe. "Het zal de natie de mogelijkheid geven om het evenement te vieren en een toost uit te brengen op Harry en Meghan op een verantwoorde manier. Tegelijk krijgt de grote sector van Brits bier en pubs een duwtje in de rug", zei Simmonds, die geciteerd wordt in hetzelfde persbericht.

In januari nog schatte ze dat de maatregel de sector 10 miljoen pond (11,3 miljoen euro) zou opleveren