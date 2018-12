Publiek neemt afscheid van president Bush

Het lichaam van de voormalige Amerikaanse president George H.W. Bush is vandaag opgebaard in het Capitool in Washington, waar leden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden hem tijdens een ceremonie hebben herdacht. Vicepresident Mike Pence hield namens het Witte Huis een toespraak. Ook president Trump en zijn vrouw Melania kwamen een laatste groet brengen aan de overleden president.

“President Bush begeleidde de instorting van de Sovjetunie, de val van de Berlijnse Muur, en onder zijn leiding won Amerika de Koude Oorlog”, aldus Pence. “Toen George Herbert Walker Bush afscheid nam als president liet hij Amerika en de wereld vreedzamer, welvarender en veiliger achter.”

Trump kwam samen met zijn vrouw Melania het lichaam van Bush kort groeten. Hand in hand met zijn vrouw kwam de president binnen. Het paar stopte aan de kist, waar ze een minuut stilte hielden. Daarna salueerde Trump, terwijl Melania haar hand op haar hart legde.

De fractieleider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, noemde Bush “een held, die de VS bedaard regeerde. Tijdens de Koude Oorlog en het ineenstorten van de Sovjet-Unie hield hij ons op koers.”

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan, had het over “een groot patriot”.

Burgers kunnen tot woensdag afscheid nemen van de 41e president van de VS, die van 1989 tot 1993 regeerde.

Dag van nationale rouw

President Donald Trump heeft woensdag uitgeroepen tot dag van nationale rouw. Ook zullen de vlaggen op het Witte Huis, op overheidsgebouwen en legerbases dertig dagen lang halfstok hangen.

Op dezelfde dag vindt de centrale begrafenisdienst plaats in de National Cathedral in Washington, waaraan Trump en zijn vrouw Melania deelnemen. George W. Bush, die net als zijn vader ook president van de VS was, spreekt tijdens de ceremonie.

Daarna wordt Bush’ lichaam terug naar Texas gebracht, waar hij donderdag wordt begraven.

