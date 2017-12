De protesten in Iran dreigen uit de hand te lopen. Volgens persagentschap Reuters zijn twee betogers neergeschoten. Het is niet duidelijk of ze overleden zijn. De spanning in het land neemt dag na dag toe.

Er wordt al drie dagen geprotesteerd tegen de regering van president Rohani. Volgens Iraanse media gaat het om de grootste betogingen sinds 2009. Op beelden is te zien hoe betogers politievoertuigen in brand steken en volgens de Britse omroep BBC zijn er ook aanvallen op overheidsgebouwen.