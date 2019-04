Problemen met 737 MAX wogen al voor 1 miljard dollar op Boeing

De perikelen met de 737 MAX-vliegtuigen, die sinds midden maart wereldwijd aan de ketting liggen, hebben de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing in het eerste kwartaal met een miljard dollar extra kosten opgezadeld. Dat bleek woensdag bij de voorstelling van de eerstekwartaalresultaten. Boeing zag omzet en winst dalen, en trekt zijn jaarprognoses in.

De 737 MAX-vliegtuigen staan wereldwijd al zes weken aan de grond na twee dodelijke crashes in vijf maanden tijd. Daarbij kwamen in totaal 346 mensen om het leven.

Boeing zette na het tweede ongeval zijn leveringen van het toesteltype stop en verlaagde intussen ook het productieritme van de 737 MAX-toestellen. Dat gebeurde weliswaar pas midden april, maar omdat de maatregel eind maart was aangekondigd, zijn er al sporen van terug te vinden in de kwartaalcijfers. Daarnaast boekte Boeing kosten om de training van piloten te herzien en om een software-update uit te werken voor de vliegtuigen. Een fout in de software ligt vermoedelijk aan de basis van de crashes.

De vliegtuigbouwer werkt naar eigen zeggen hard aan een oplossing voor de veiligheidskwesties. Het bedrijf voerde de voorbije weken onder meer 135 testvluchten uit met de 737 MAX. Eens de software-update op punt staat, moet die wel nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Een timing is er nog niet.

Tijdens het eerste kwartaal boekte Boeing een nettowinst van 2,15 miljard dollar (1,9 miljard euro), 13 procent minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De operationele winst daalde met 18 procent. De omzet ging 2 procent lager tot 22,9 miljard dollar.

De dalingen waren verwacht. Boeing liet eerder al weten dat het een vijfde minder passagiersvliegtuigen had geleverd in de eerste drie maanden van het jaar (149, tegen 184 een jaar eerder), na de stopzetting van de leveringen van de 737 MAX.

De vliegtuigbouwer liet woensdag ook weten de prognoses voor 2019 in te trekken. "De eerder meegedeelde financiële prognoses reflecteren de 737 MAX-impact niet", klinkt het. "Door de onzekerheid over de timing en de voorwaarden om de 737 MAX-toestellen weer in dienst te kunnen stellen, zal op een latere datum een nieuwe prognose worden bekendgemaakt."

Boeing had oorspronkelijk vooropgesteld dit jaar een omzet te realiseren van 109,5 tot 111,5 miljard dollar en een winst per aandeel van 21,90 à 22,10 dollar.