Jacob Rees-Mogg, leider van de pro-brexit European Research Group, vindt het te vroeg om te oordelen of de tekst die Theresa May onderhandelde met Europa een stap in de goede richting is. “We moeten afwachten”, zegt hij aan VTM NIEUWS. Op de vraag of hij vanavond voor of tegen het voorstel van May zal stemmen, reageert hij ontwijkend. “Ik laat me niet leiden door mijn buikgevoel. Ik wacht het advies van mijn comité af.”