Privéfirma gaat zoeken naar wrak MH370

De Amerikaanse firma Ocean Infinity zal de zoektocht naar het verdwenen vliegtuig van vlucht MH370 van Malaysia Airlines voortzetten. De Maleisische regering heeft het bedrijf, gespecialiseerd in zeebodemmetingen, de toestemming geven voor een zogenaamde 'no cure, no fee'-operatie. Als het er niet in slaagt het wrak te vinden, wordt het dus niet betaald.

Ocean Infinity is van plan om een gebied van 25.000 vierkante kilometer in de Indische Oceaan, nabij Australische wateren, te doorzoeken. Volgens Lai gaat het om een gebied dat door experten is aangeduid als de meest waarschijnlijke locatie van het wrak.

239 vermist

De Boeing 777 verdween in maart 2014 op weg van Kuala Lumpur naar Peking met 239 mensen aan boord. De zoektocht die door Maleisië, Australië en China georganiseerd werd, kostte ongeveer 200 miljoen Australische dollar (141 miljoen euro) en werd in januari 2017 - na 1.046 dagen - gestaakt.

De Maleisische regering lanceerde toen meteen een oproep aan privéfirma's om te zoektocht voort te zetten, in ruil voor een "miljoenenbeloning" bij de lokalisering van het wrak.

