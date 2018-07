Prison Break in het echt: Gevangene ontsnapt met Belgische heli

In Frankrijk ontsnapte gisteren een gevangene uit de gevangenis van Réau, in de buurt van Parijs, met een helikopter die in België geregistreerd was. Redoine Faïd (45), een gangster met Algerijnse roots, werd door gemaskerde mannen met een heli meegenomen. De man ontsnapte al voor de tweede keer.

Faïd zat gisterochtend in de bezoekruimte van de gevangenis, toen gewapende en gemaskerde mannen daar binnenstormden. De mannen ontsnapten met een helikopter, die in ons land geregistreerd was. De bestuurder ervan slaagde erin te landen op de binnenplaats van de gevangenis.

De heli vloog na de ontsnapping over Parijs, om hem vervolgens in brand te steken in het noordoosten van de stad. Van daar vluchtte Redoine Faïd samen met zijn handlangers in een Renault Megane.

De man had een celstraf van 25 jaar uit te zitten, na een overval op een geldtransport in 2010. In 2013 ontsnapte Faïd ook al eens uit de cel. Hij kon toen na zes weken weer gevat worden. In 2010 bracht Faïd nog een boek uit, waarin hij beweerde dat hij zijn criminele leven vaarwel had gezegd.