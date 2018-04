Prins William: "Mijn wraak zal zoet zijn"

“Mijn wraak zal zoet zijn." Dat heeft prins William gezegd toen een Britse journaliste hem vroeg hoe het voelt om getuige te zijn op het huwelijk van zijn broer.

Kensington Palace tweette eerder vandaag al dat “de hertog van Cambridge vereerd is door dit verzoek en hij zich verheugt om zijn broer terzijde te staan in St George’s Chapel in Windsor op 19 mei”. Maar nu reageerde prins William ook voor de camera. “Ik kijk er enorm naar uit, ik heb hier zo lang op gewacht. Mijn wraak zal zoet zijn.”

Prins William lijkt zich dus te houden aan de traditie om het de bruidegom niet makkelijk te maken op de dag van zijn huwelijk. In 2011 was prins Harry ook al getuige van zijn broer toen hij trouwde met Kate Middleton.

Het huwelijk van prins Harry en de Amerikaanse actrice Megan Markle vindt volgende maand plaats.