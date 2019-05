De Britse prins William lijdt nog steeds erg onder het verlies van zijn moeder, prinses Diana. Zij kwam om het leven bij een ongeluk in 1997, toen hij 15 jaar oud was.

“Haar dood is een rauwe emotie die ik nog steeds in mij draag”, vertelt de 36-jarige prins in een documentaire over geestelijke gezondheid, die de BBC morgenavond uitzendt.