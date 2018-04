Prins William getuige van Prins Harry

Prins William wordt de getuige van zijn broer prins Harry. William trouwt op 19 mei met Amerikaanse ex-actrice Megan Markle in de St George’s Chapel bij Windsor Castle.

Prins Harry vroeg zijn broer om de getuige te zijn van zijn huwelijk met Megan Markle, dat bevestigt het Britse koningshof.

De plechtigheid wordt geleid door de pastoor van, Windsor David Connor, en aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, die Meghan in maart tijdens een intieme plechtigheid ook gedoopt heeft in de Kerk van Engeland.

Prince Harry has asked his brother The Duke of Cambridge to be his Best Man at his wedding to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/7TvZ2VlEk2