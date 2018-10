De Britse prins Harry heeft tijdens de Invictus Games in Sydney (Australië) aan een fan bevestigd dat hij hoopt dat de royal baby een meisje wordt. "So do I", reageerde de prins op de enthousiaste fan die liet weten dat ze hoopt dat "het een meisje wordt". Meghan Markle, de echtgenote van de prins, is zwanger van hun eerste kindje. De baby wordt in de lente van 2019 verwacht.

Lees ook: