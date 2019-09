Prins Harry in de voetsporen van Diana

De Britse prins Harry (34) is op de vijfde dag van zijn tiendaagse reis door Afrika in Angola aangekomen.

Daar bezoekt hij een antimijnproject in Dirico en staat hij stil bij de bijdrage die zijn moeder prinses Diana ooit leverde aan het project. En die is niet gering: het is in Dirico dat Diana het probleem van de mijnenvelden op de internationale agenda zette. Volgens de Britse prins is het “een bijzonder belangrijke en aangrijpende reis”. De beelden spreken ook voor zich: Harry is nu echt in de voetsporen van zijn moeder getreden.