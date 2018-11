Prins Charles viert verjaardag met unieke familiefoto's

De Britse Prins Charles wordt vandaag zeventig jaar. Dat heeft hij gevierd met een uniek fotomoment met de hele familie. Samen met zijn twee zonen en schoondochters en zijn drie kleinkinderen (en eentje dat onderweg is) gingen prins Charles en hertogin Camilla op de foto. De foto’s werden in de tuinen van Clarence House gemaakt, afgelopen september.

Prins Charles liet eerder weten dat hij zijn verjaardag niet groot wilde vieren. Na de theatershow 'We Are Most Amused en Amazed' in Londen kreeg de prins op 23 oktober al applaus voor zijn verjaardag. Ook Kylie Minogue, Rowan Atkinson, Cheryl, Dynamo, Alexander Armstrong en Ben Miller wensten Charles toen al proficiat.