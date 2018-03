"Priesters behandelen non als huisslaaf"

Te veel nonnen die "huishoudelijk werk of andere ondergeschikte taken" doen voor kardinalen, bisschoppen en lokale parochies werken onder slaafse omstandigheden. Dat schrijft de officiële krant van het Vaticaan. Het rapport van L'Osservatore Romano komt er in het zog van de #MeToo-beweging, die beginnend bij de filmindustrie in Hollywood is veranderd in een wereldwijde opstand tegen de intimidatie en het misbruik van vrouwen.

Sommige nonnen staan voor dag en dauw op om het ontbijt voor hoge geestelijken klaar te maken en gaan pas naar bed als "het avondeten is opgediend, het huis is gepoetst en de was en de strijk is gedaan", aldus de krant, die zuster Mary citeert, een non die talloze van dergelijke verhalen heeft gehoord. "In dit soort 'dienstbaarheid' beschikken de nonnen niet over vaste of gereguleerde werkuren, in tegenstelling tot seculiere werknemers, en hun loon is arbitrair, vaak zeer bescheiden", voegde ze eraan toe. "Dit alles voedt bij sommigen onder hen een sterk gevoel van interne rebellie".

Koken en was doen

Een andere non, zuster Paule, vertelt in de krant dat de vaardigheden en ambities van nonnen vaak worden genegeerd. "Ik heb nonnen ontmoet die doctor in de theologie zijn en van de ene op de andere dag naar de keuken worden gestuurd om te koken of de was moeten doen", zei ze. "Achter dit alles gaat nog steeds de idee schuil dat vrouwen minder waard zijn dan mannen, en in het bijzonder dat een priester alles waard is en een non niets in de Katholieke Kerk", voegde zuster Paule eraan toe.

Meer ruimte

Paus Franciscus had beloofd meer ruimte te geven aan vrouwen in de Katholieke Kerk. Daartoe had hij begin augustus 2016 een commissie opgericht om de rol van vrouwelijke priester-assistenten of het diaconaat voor vrouwen in het vroege christendom te onderzoeken. De deur voor vrouwelijke priesters blijft echter dicht.

Het Vaticaanse dagblad heeft de namen van de geciteerde nonnen omwille van privacyregels gewijzigd.